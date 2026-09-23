La Smile Cosenza Pallanuoto rinuncia al campionato nazionale di Serie A1 femminile 2026/2027 e riparte dalla Serie B. La società cosentina ha comunicato ufficialmente alla Federazione Italiana Nuoto la decisione, definita «dolorosa e responsabile», dopo aver tentato fino all'ultimo di creare le condizioni necessarie per proseguire il percorso nella massima serie.

La Smile aveva formalizzato l'iscrizione alla Serie A1 nella speranza di poter garantire continuità a un progetto che negli ultimi anni ha portato Cosenza e la Calabria ai vertici della pallanuoto italiana ed europea: «Abbiamo aspettato, lavorato, cercato soluzioni e valutato ogni possibilità. Fino all'ultimo abbiamo provato a salvare la Serie A1», spiega la società nel comunicato. Di fronte alla mancata concretizzazione delle condizioni organizzative, economiche e strutturali necessarie per affrontare una stagione nella massima categoria, è arrivata la decisione di rinunciare.

La scelta assume un significato particolare perché arriva pochi mesi dopo la conquista del titolo europeo, risultato che ha portato la squadra calabrese sul tetto d'Europa: «Rinunciamo da campioni d'Europa», sottolinea la Smile, ricordando il percorso costruito negli anni grazie al lavoro di atlete, tecnici, dirigenti e sostenitori.

La società evidenzia inoltre come la rinuncia alla Serie A1 comporti anche la perdita della possibilità di ospitare a Cosenza una competizione europea. Un appuntamento che avrebbe potuto portare in città squadre, atlete, tecnici e accompagnatori provenienti da diversi Paesi, con ricadute anche sul comparto turistico e sull'immagine del territorio. Nonostante la rinuncia alla massima serie, la Smile Cosenza Pallanuoto annuncia di voler proseguire il proprio progetto sportivo: «La Smile non si ferma: ripartiamo dalla Serie B», è il messaggio della società, che punta sul settore giovanile, sulle giovani atlete e sulla costruzione di un progetto sostenibile.

«Quanto conquistato non può essere cancellato da una rinuncia. Le vittorie rimangono. Le emozioni rimangono. La storia rimane», conclude il club, ribadendo la volontà di continuare il proprio percorso nella pallanuoto e di ripartire da Cosenza e dai propri giovani.