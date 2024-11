Probabilmente sarà una casualità. Eppure immaginare un super tifoso del Cosenza tra gli addetti all’illuminazione dell’Empire State Building di New York fa un certo effetto. Di sicuro mentre il Cosenza batteva per la seconda volta la Sambenedettese e volava in semifinale playoff, qualcuno, dall’altra parte del mondo, illuminava il famoso grattacielo di Manhattan di rossoblu. Colori ufficiali del club del patron Guarascio. Non proprio fantascienza visto che l’edificio spesso, attraverso le sue colorazioni, ha celebrato successi sportivi. Vuoi vedere che chi ha scelto l’illuminazione della scorsa notte ha un passato da “lupo”?

La storia

Per oltre 40 anni, dal 1931 al 1973, il grattacielo di Manhattan è stato l’edificio più alto del mondo, prima di essere superato dalle Torri Gemelle, ed è ancora oggi l’attrazione più fotografata di New York e oltre 3 milioni di turisti lo visitano ogni anno.

L’osservatorio all’86 esimo piano offre un panorama a 360 gradi su Manhattan e su tutta la città di New York, nonostante la folla è un’esperienza da vivere, da fotografare e dà l’occasione di cimentarsi nella caccia al tesoro degli altri edifici e ponti importanti e famosi di NYC, dal ponte di Brooklyn al Rockfeller Center passando per il più difficile da individuare Madison Square Garden.

Dal 2005 è stato riaperto anche il secondo osservatorio al 102 esimo piano, qui, nelle giornate terse, è possibile spingere lo sguardo fino al New Jersey, al Connecticut e alla Pennsylvania.

Le colorazioni speciali

Il calendario dell’Empire State Building è molto fitto e celebra diverse ricorrenze durante l’anno: rosso, rosa e bianco per il giorno di San Valentino, lo ammirerete completamente verde per il giorno di San Patrizio, avrà il nostro tricolore bianco rosso e verde per il Columbus Day, blu per il Memorial Day, rosso bianco e blu per l’Indipendence Day, rosso e verde per le festività natalizie e arcobaleno per il Gaypride.

Nel 2012 il vecchio sistema di illuminazione è stato sostituito con un nuovo impianto a LED controllato da un sistema computerizzato, questo ha reso possibile la variazione del colore delle luci in tempo reale con una scala di oltre 16 milioni di colori; da questo momento in poi l’illuminazione dell’Empire ha avuto un ruolo sempre più centrale nella vita della grande mela e dell’intera nazione Colorazioni speciali sono state utilizzate in occasione della vittoria della Germania ai Campionati del Mondo di Calcio in Brasile, per le finali del tanto seguito Superbowl o dell’ NBA e per le premier di film legati alla città come per esempio Spider Man.