Con un autogol al 94’ il Sudtirol si autoelimina dalla competizione. In finale ci vanno i lupi

Chi di recupero ferisce. Di recupero perisce. Potrebbe essere sintetizzata così la pazzesca semifinale dei playoff promozione tra Cosenza e Sudtirol. La partita che manda in finale i lupi silani e in vacanza gli altoatesini. Un autogol al 94’ tiene vivo il sogno Serie B della squadra di Braglia. Era stato Baclet al 69’ a firmare il vantaggio. Apoteosi al Marulla al triplice fischio. In 20mila cantano l’inno del Cosenza. E adesso tutti a Pescara.