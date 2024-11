Le campionesse di atletica Valeria Straneo e Laila Soufyane, con un video messaggio, invitano le runners ed i runners calabresi ad unirsi alla corsa staffetta per beneficenza RUn4hope a favore dell'AIL, Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi. La tappa calabrese toccherà i luoghi più belli della regione, ed un arrivo è previsto nella splendida cornice di Soverato il 25 maggio prossimo alle ore 19:30.

Gli atleti arriveranno nella baia dopo avere ricevuto il testimone a Squillace Lido dalle atlete e atleti della Hobby Marathon Catanzaro provenienti dal capoluogoo, che nel mattino effettueranno anche un passaggio di alto contenuto simbolico presso il Polo Oncologico del capoluogo.



«L'impegno delle amiche e degli amici di Correre Insieme, un gruppo di persone impegnate liberamente in attività di sostegno ai bisognosi e di beneficenza, ha consentito - si legge in una nota - all'organizzazione della manifestazione in Calabria, capitanata da Gianfranco Milanese, presidente della CorriCastrovillari, di poter realizzare insieme alle altre compagini sportive coinvolte, un risultato notevole in termini di partecipazione e di raccolta donazioni in favore dell'AIL».