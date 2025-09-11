Un weekend di adrenalina ha animato le strade di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, nel Catanzarese, con la prima edizione del “Gravity Race Car Speed Down”, gara dedicata a kart e prototipi da discesa in configurazione gravitazionale. L’evento era valido per il Campionato Interregionale Sicilia-Calabria e per il Campionato Nazionale US Acli.

A emergere su tutti è stato il pilota lametino Claudio Gullo, pluricampione italiano di kart e automobili e primatista mondiale di motonautica offshore. Gullo ha conquistato la vittoria assoluta alla guida della Green Mamba C4 – Caffo 1915 Vecchio Amaro del Capo, vettura ufficiale della quale è pilota e testimonial dal 2006.

La manifestazione è iniziata sabato con tre cronodiscese di prova e si è conclusa domenica con le tre manche ufficiali, tutte dominate da Gullo, che ha stabilito tempi record in ogni discesa confermandosi pilota da battere anche in questa disciplina. Determinante per il suo ingresso nello speed down è stato Francesco Rotella, presidente della Scuderia Speed Down Project di Settingiano.

La cerimonia di premiazione, organizzata in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Sant’Andrea Jonio, si è svolta nella piazza principale tra applausi e musica, suggellando il successo della manifestazione e la crescita di questa nuova disciplina sportiva nel panorama nazionale.