Claudio Gullo lascia il segno anche nello Speed Down. Il pluricampione di karting, automobilismo e motonautica offshore, nonché testimonial ufficiale del brand Vecchio Amaro del Capo, è stato protagonista assoluto al 2° Gravity Race Stalettì, andato in scena lo scorso fine settimana.

L’evento, valido per il Campionato Interregionale Calabria/Sicilia e per il Campionato Italiano USACLI, è stato organizzato dalla Pro Loco di Stalettì in collaborazione con la scuderia Speed Down Project di Settingiano, guidata da Francesco Rotella. Ai nastri di partenza i migliori specialisti del Sud Italia, tra questi anche Gullo alla guida della Formula Greenmamba, monoposto torinese messa a disposizione per i test dalla scuderia calabrese.

Dopo due discese di prova effettuate da Lavieri, costretto poi al ritiro per impegni lavorativi, Gullo è salito a bordo senza alcuna esperienza nella specialità. Ma il talento del campione lametino è emerso subito: nonostante due manche in meno rispetto agli avversari, ha centrato il terzo miglior tempo assoluto in gara 2 e ha chiuso al quarto posto complessivo della manifestazione, realizzando anche il terzo miglior crono assoluto di tutta la giornata.

«Una partecipazione non prevista ma davvero entusiasmante – ha commentato Gullo –. Ringrazio Francesco Rotella e l’azienda Greenmamba per l’occasione. L’ambiente è sano, fatto di veri appassionati. Non è facile trovare il limite in gare così tecniche, ma spero di tornare presto in pista quando non sarò impegnato nei campionati di automobilismo e motonautica».