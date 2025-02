La prima fase di Coppa per le squadre di Serie C maschile ha confermato la grande determinazione dei tirrenici che arriveranno all'appuntamento finale con i favori degli addetti ai lavori. Uno dei punti di forza del sestetto ha analizzato il momento di forma del gruppo

Il timbro della Spes Praia è stato ben evidente anche nella prima fase a gironi della Coppa Calabria . La competizione è andata quasi a spaccare in due il campionato, il mese di febbraio è solo in apparenza rilassante per le big calabresi. La Coppa potrà essere un obiettivo importante per allargare la bacheca ei tirrenici lo sanno bene, dopo aver superato un girone non così facile come poteva sembrare all'apparenza.

Otto i punti nelle tre gare del gruppo C, partendo dal 3-0 interno contro la Raffaele Lamezia , l'impegno superato brillantemente sul campo della Tigano e la battaglia di qualche giorno fa contro la Tonno Callipo. Contro i giovani giallorossi è maturato un 3-2 di grande intensità, il Praia ha saputo tener botta a una compagine dall'età media molto bassa e dal futuro davvero garantito.

Tra i protagonisti nella Spes senza dubbio emerge la figura del libero Andrea Ignoto, un elemento di esperienza e qualità che ha commentato così l'ultimo match e le sensazioni del gruppo: «Dopo una battaglia sportiva come quella di sabato scorso, che ci ha proiettato alle final four, sicuramente lo stato d'animo si può definire escandescente e carico di emozioni positive. Tutto si può fare, ma bisogna sempre pensare da squadra come se ci fosse una sola testa».

Il Praia sarà in ballo per il trofeo regionale insieme a Paola, Crotone e Taurianova , contro quest'ultima lotterà anche in Serie C. I tirrenici restano però con i piedi ben saldi per terra e la voglia di migliorarsi continuamente: «Con questa prospettiva si può arrivare ovunque – continua Ignoto - diversamente ogni partita sarebbe impossibile da vincere. In ogni caso, come dice sempre il direttore, bisogna provare a vincere sempre, poi se l'avversario sarà più bravo… faremo un applauso».

Il libero del Praia, Andrea Ignoto