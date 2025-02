Il Catanzaro ha combattuto per 90 minuti allo stadio Picco contro la corazzata Spezia riuscendo dopo 96 minuti di gioco a conquistare 3 punti importantissimi che gli permettono di scavalcare la Cremonese e volare al quarto posto in classifica dopo 27 giornate di Serie B.

L’allenatore giallorosso Fabio Caserta è contento della prestazione nella conferenza stampa post partita: «Le difficoltà di questa gara le sapevamo già, sapevamo di affrontare una squadra forte, che sta facendo un campionato di assoluta qualità. Sapevamo le difficoltà che potevamo incontrare oggi. Abbiamo sofferto all'inizio per bravura dello Spezia, non per demerito nostro. Secondo me il primo tempo potevamo e dovevamo fare qualcosa in più. Abbiamo giocato il primo tempo come i ragazzi sanno fare e come hanno sempre fatto durante le partite. Nel secondo tempo è uscita fuori una squadra con la voglia di portare a casa un risultato importante in uno stadio difficile».

Poi, giustamente, un elogio all’autore del gol vittoria Filippo Pittarello: «Gli attaccanti vivono per il gol. Quando non arriva il gol non è facile, non è facile per loro. Non è facile cercare soprattutto di sfruttare le occasioni che magari gli concedi dopo dall'inizio e a partite in corso. Continuo a dire che è un gruppo di ragazzi fantastici e questa è la dimostrazione. Chi subentra dalla panchina si fa trovare pronto, dà una mano alla squadra. Sono contento soprattutto per lui perché non sono stati in momenti felici, soprattutto l'ultima settimana».

Prestazione solida della difesa giallorossa con un Piglicelli in super giornata: «Complimenti a tutti i ragazzi, non solo al reparto difensivo perché quando fa bene il reparto difensivo è merito anche ai centrocampisti che aiutano a difendere gli attaccanti che fanno pressione».

Poi infine sulla splendida classifica che la compagine calabrese ha in questo momento, Caserta non si sbilancia: «Per me conta veramente ben poco. Noi siamo partiti con un obiettivo e l'obiettivo nostro rimane quello, dobbiamo cercare partita dopo partita, fare più punti possibili e non guardare la classifica. Mancano ancora 11 partite»