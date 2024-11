Spezia-Catanzaro è stata una partita molto equilibrata e, per quanto visto in campo, il pareggio finale (1 a 1) è stato relativamente giusto. Ma nel post partita le performance dell’arbitro Ghersini e del Var Nasca hanno fatto molto discutere perché andando ad analizzare attentamente le immagini, sembrano più che palesi alcuni errori di valutazione.

Il primo episodio si è verificato al minuto 8 quando il risultato era ancora sullo 0 a 0. Pompetti batte un corner dalla sinistra per i giallorossi, Iemmello riceve, stoppa di destro e prova ad aggiustarsi la sfera per il concludere verso la porta, ma, a seguito del controllo, Cassata interviene con la gamba alta e tocca lo stinco del capitano delle Aquile che cade a terra in piena area di rigore. Il contatto è lieve ma, per quanto visto recentemente durante i match delle categorie professionistiche, basta per concedere il calcio di rigore. Nasca avrebbe dovuto almeno richiamare l’attenzione del direttore di gara e mandarlo al monitor di bordo campo, in quanto stava proprio a Ghersini valutare l’entità dell’intervento. Non è una novità sbagliare per il varista dato che è stato punito con la retrocessione in Serie B dopo che nella gara Inter-Verona del 6 gennaio scorso non intervenne per la gomitata di Bastoni a Duda.

Poi passiamo all’episodio che anche l’allenatore del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, ha definito «non di poco conto». Iemmello segna per le Aquile e la partita prosegue. Al 34esimo però Esposito, dal limite, crossa verso il secondo palo dove c'è Mateju che colpisce di testa, la sfera s’infrange sul palo opposto e finisce tra i piedi di Jagiello che a porta sguarnita non può sbagliare. Il risultato torna in equilibrio ma già a velocità normale sembra che lo stacco del difensore dello Spezia non sia alquanto regolare. Mateju infatti si appoggia nettamente su Veroli del Catanzaro che lo stava marcando. Rallentando le immagini si nota ancor di più come l’atleta della compagine ligure abbracci il difensore giallorosso impedendogli di saltare e quindi intervenire per provare a deviare il pallone. Nei replay si vede l’arbitro Ghersini ben posizionato e senza impedimenti nella visuale, il gol però viene convalidato anche dopo un check al Var chiamato molto probabilmente per verificare se Mateju fosse in fourigioco.

Ma non è tutto. Sui social è diventato virale un video in cui si vede proprio il direttore di gara seguire con molta attenzione lo sviluppo dell’azione e saltellare, a mo’ di esultanza, mentre porta il fischietto in bocca per convalidare la rete. Una scena che ha fatto infuriare i sostenitori giallorossi che non c’hanno messo un secondo a pensar male in quanto Davide Ghersini è nato il 9 aprile 1985 a Genova. Il fatto che il direttore di gara sia ligure e che lo stadio Picco, dove si è disputato il match, disti poco più di 100 chilometri da casa sua, sicuramente non c’entra niente, ma il “saltello” ha scatenato l’ironia social attraverso meme e video dedicati. Uno su tutti quello di Ivan Colacino, comico catanzarese, che ha ripostato il video con il sottofondo musicale del classico “Felicità” di Albano e Romina.