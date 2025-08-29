Giallorossi attesi domani sera alle 21 allo stadio Picco per la seconda giornata di Serie B. Arbitra Rapuano della sezione di Rimini
Il Catanzaro di mister Alberto Aquilani è pronto a scendere in campo per la seconda giornata del campionato di Serie B 2025/26, in programma sabato 30 agosto alle ore 21:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Avversario di turno sarà lo Spezia appunto, formazione che punta in alto e che davanti al proprio pubblico cercherà di conquistare i tre punti.
L’arbitro del match
A dirigere l’incontro sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini, assistito da Yoshikawa e Cortese. Quarto uomo Pizzi, mentre al Var ci saranno Gariglio e Santoro.
Dove seguire la partita
La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN, oltre che su Prime Video, OneFootball TV e LaB Channel, con calcio d’inizio fissato alle 21:00.
I convocati giallorossi
Mister Aquilani ha diramato la lista dei 23 convocati per la trasferta ligure.
Portieri:
1 Marietta
22 Pigliacelli
99 Borrelli
Difensori:
4 Antonini
5 Bashi
17 Di Chiara
18 Bettella
23 Brighenti
26 Verrengia
27 Favasuli
62 Frosinini
Centrocampisti:
10 Petriccione
14 Liberali
20 Pontisso
30 Alesi
32 Rispoli
80 Cisse
Attaccanti:
8 Pittarello
9 Iemmello
19 Nuamah
45 Buso
61 Seha
77 D’Alessandro
91 Arditi