Il Catanzaro di mister Alberto Aquilani è pronto a scendere in campo per la seconda giornata del campionato di Serie B 2025/26, in programma sabato 30 agosto alle ore 21:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Avversario di turno sarà lo Spezia appunto, formazione che punta in alto e che davanti al proprio pubblico cercherà di conquistare i tre punti.

L’arbitro del match

A dirigere l’incontro sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini, assistito da Yoshikawa e Cortese. Quarto uomo Pizzi, mentre al Var ci saranno Gariglio e Santoro.

Dove seguire la partita

La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN, oltre che su Prime Video, OneFootball TV e LaB Channel, con calcio d’inizio fissato alle 21:00.

I convocati giallorossi

Mister Aquilani ha diramato la lista dei 23 convocati per la trasferta ligure.

Portieri:

1 Marietta

22 Pigliacelli

99 Borrelli

Difensori:

4 Antonini

5 Bashi

17 Di Chiara

18 Bettella

23 Brighenti

26 Verrengia

27 Favasuli

62 Frosinini

Centrocampisti:

10 Petriccione

14 Liberali

20 Pontisso

30 Alesi

32 Rispoli

80 Cisse

Attaccanti:

8 Pittarello

9 Iemmello

19 Nuamah

45 Buso

61 Seha

77 D’Alessandro

91 Arditi