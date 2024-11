I tifosi del Cosenza non potranno recarsi in maniera compatta a La Spezia come avvenuto solo qualche giorno fa in casa della Sampdoria. Se da un lato la Lega di Serie B ha concesso il disco verde ai padroni di casa per tornare giocare nel proprio stadio, dall’altro sono state imposte delle limitazioni sulla vendita dei tagliandi. La più importante riguarda i fan rossoblù che potranno assistere dal vivo all’importante impegno di campionato soltanto se in possesso della Fidelity Card del club. Vale a dire la famigerata Tessera del Tifoso. I biglietti, al costo di 10 euro, si potranno acquistare n modalità online e presso i punti vendita Vivaticket del territorio, a partire dalle ore 10 di domani, giovedì 26 ottobre, fino alle ore 19 di venerdì 27 ottobre.

Nel frattempo la società ha annunciato una nuova iniziativa per coinvolgere i suoi supporter e far vivere loro nuove emozioni: il “Walkabout Rossoblù”, che permetterà di vivere il giorno partita nel cuore del “Marulla”. A partire dal match casalingo Cosenza-Feralpisalò in programma sabato 4 novembre (calcio d’inizio alle ore 14) si potrà condividere con familiari e amici un’esperienza davvero esclusiva, entrando nel dietro le quinte della casa dei Lupi nelle ore di avvicinamento al calcio d’inizio.

