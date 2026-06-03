La società Sporting Melicucco e la Cantera biancorossa Melicucco, in collaborazione con Asc Calabria, sono pronte ad accogliere la terza edizione del "Torneo Città di Melicucco", evento che celebra lo sport nella sua forma più pura e che coniuga divertimento e sana competizione sportiva, ma anche crescita e amicizia.

Si svilupperà su tre diversi formati di gioco per valorizzare ogni fascia di età: Primi Calci (calcio a 6), Pulcini (calcio a 7), Esordienti (calcio a 9).

Le partite i svolgeranno allo stadio Fortunato Redi, una struttura all'avanguardia con terreno di gioco in erba vera, messo a disposizione grazie alla collaborazione della società sportiva Asd Melicucco. Il torneo si terrà dal 12 al 14 giugno.

L’intento del torneo

Ecco le parole da parte degli organizzatori che rivelano, inoltre, il vero intento di questo torneo che va oltre il gol: «Ospitare la terza dedizione è per noi un onore e un'occasione per aprire le porte della nostra comunità, ai giovani atleti, ai tecnici e alle famiglie. Melicucco non è solo la sede della competizione ma un luogo dove l'accoglienza è tradizione. Situato nel cuore pulsante della Piana di Gioia, il territorio gode di una posizione invidiabile poiché punto di snodo cruciale tra montagne dell'Aspromonte e le acque del Tirreno. Tra una partita e l'altra del torneo, si potrà inoltre apprezzare la Chiesa di San Nicola di Bari, centro della vita spirituale, la Piazza Primo Maggio, cuore del paese e luogo di incontro, e il centro storico caratterizzato da scorsi autentici che raccontano la storia».

Insomma non solo sport m, soprattutto, una fusione perfetta per scoprire le bellezze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche».