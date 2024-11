In Superlega è tempo di post season, con la Tonno Callipo impegnata nella Gara 1 dei play off Challenge Cup, la Viola torna in campo dopo una lunga pausa. A domicilio arriva una delle forze del campionato

In Superlega, chiusa la Regular season, per la Tonno Callipo si apre un'altra parantesi, quella dei play off Challenge Cup, ancora faccia a faccia contro Sora

Gara 1 in casa, la scoietà chiama a raccolta i tifosi

Gran parte della fetta, i giallorossi se la giocheranno già domenica in casa, con Gara 1. Per l'occasione la società chiama a raccolta tutti i tifosi: biglietti nei settori liberi al costo di un' euro. Un'iniziativa voluta dal presidente Callipo, in vista di una partita importante contro un avversario, forse il più ostico. Memorabile infatti il duello infinito tra Vibo e Sora nella stagione di Serie A2 2015-16. Dunque, per domenica, il PalaValentia dovrà essere una vera e propria bolgia.

Basket, Serie A2 torna in campo la Viola

In Serie A2 di basket, momento altrettanto delicato per la Viola, investita nelle ultime ore da un' indagine della Procura Federale che pone una lente d’ingrandimento sulla fideiussione obbligatoria del Club che però ha già chiarito la posizione.

Nervi saldi dunque, in vista della delicata sfida interna contro Biella, squadra ai vertici della classifica. I neroarancio tornano in campo dopo una pausa, salutare per tutti così come ha chiarito coach Calvani, che darà la spinta per affrontare nel migliore dei modi una sfida piena di insidie. La Viola, ancora una volta potrà contare su un PalaCalafiore incandescente.