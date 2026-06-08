La società reggina sarà destinataria di una borsa di studio che intende promuovere il merito e rafforzare il ruolo dello sport come strumento di educazione e responsabilità sociale

Nell'ambito del progetto promosso dalla Rotary Foundation, in occasione del convegno "Scacco al Re – Una sfida per la legalità", in programma il prossimo 9 giugno all'Osservatorio sulla 'Ndrangheta di Croce Valanidi, il Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, con presidente Paolo Albino, ha individuato il Bocale quale realtà destinataria di una significativa iniziativa dedicata ai giovani.

Il progetto prevede infatti l'assegnazione di una borsa di studio destinata ai ragazzi più meritevoli della società biancorossa, un riconoscimento che punta a valorizzare non solo i risultati sportivi, ma soprattutto l'impegno, il comportamento e i valori educativi trasmessi quotidianamente attraverso lo sport.

La soddisfazione della società

Grande soddisfazione è stata espressa dal patron Filippo Cogliandro e dal presidente Francesco Cuzzola, che hanno voluto ringraziare anche la Prefettura di Reggio Calabria e il prefetto Clara Vaccaro per l'attenzione costante riservata ai giovani, allo sport e ai percorsi di legalità che rappresentano un fondamentale strumento di formazione per le nuove generazioni: «Per noi questo riconoscimento rappresenta un motivo di grande orgoglio. Vedere premiati i nostri ragazzi per il loro impegno dentro e fuori dal campo significa confermare che il calcio può e deve essere uno straordinario veicolo di educazione, inclusione e cultura della legalità».