Cambio al vertice per lo Sporting Locri. Ad annunciarlo è il presidente della Lega nazionale dilettanti Antonio Cosentino che, in occasione del festeggiamento di una calciatrice, eletta prima Miss Italia dell'anno, ha annunciato: "domani ci sarà il cambio al vertice della società del Locri, si dimetterà il vecchio presidente con la vecchia gestione e subentrerà una nuova dirigenza". Il presidente Ferdinando Armeni aveva già presentato le sue dimissioni in seguito alla polemica sulla veridicità delle minacce subite. "Noi abbiamo voluto dare la nostra solidarietà alle ragazze, al territorio e a una regione messa in difficoltà - ha concluso Cosentino - noi non ci pieghiamo a nessuno, la partita del 10 era un punto di partenza. Vogliamo che concludano il campionato - ha aggiunto - perché stanno facendo bene e sono ai vertici della classifica, questo significa orgoglio per una regione che ha il Crotone che sta facendo grandi cose in Serie B e ora il Locri. Vogliamo che si esca da questa vicenda con la dignità ed il rispetto che spetta alle donne, siamo sicuri che avverrà".