Archiviata la 13esima giornata di Serie C, il Crotone ha espresso il proprio disappunto per la squalifica inflitta al direttore generale Raffaele Vrenna, inibito fino all’11 febbraio 2026. La decisione, contenuta nel Comunicato n. 34/DIV del Giudice Sportivo, riguarda la gara contro la Salernitana.

Secondo quanto riportato, la sanzione è stata determinata da due episodi nel secondo tempo: al 58esimo minuto, Vrenna avrebbe avuto «un comportamento provocatorio nei confronti dei tesserati avversari, portandosi all’altezza della telecamera e pronunciando parole provocatorie». In un secondo momento, al momento della notifica dell’espulsione, avrebbe avuto «un contatto fisico con il quarto ufficiale di gara, afferrandolo per il giubbotto e rivolgendo parole irrispettose».

Il club calabrese ha annunciato che presenterà ricorso e ha richiesto copia degli atti ufficiali di gara «per chiarire compiutamente i fatti». Il Crotone sottolinea che «quanto riportato dal comunicato del Giudice Sportivo non corrisponde a quanto realmente accaduto sul campo» e intende tutelare l’immagine della società e dei propri dirigenti.