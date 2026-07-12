Lo stadio comunale "Oreste Granillo" si rifà il look in vista della nuova stagione, e dell’atteso arrivo di Claudio Lotito. Così come aveva annunciato attraverso i suoi canali social il sindaco Francesco Cannizzaro, il Comune di Reggio Calabria ha infatti approvato un piano di interventi urgenti per ripristinare le condizioni di sicurezza, igiene e decoro della principale struttura sportiva cittadina. La delibera dirigenziale (la n. 3343 firmata dal Dirigente del Settore, Ing. Francesco Minutolo) dà il via libera a un “cantiere” mirato per risolvere alcune criticità strutturali e visive dell'impianto. I lavori si concentreranno su due fronti principali che necessitavano di un restyling immediato: è prevista la rimozione della ruggine e la successiva verniciatura di tutte le ringhiere e dei parapetti metallici, e la tinteggiatura completa dei locali adibiti a spogliatoi, per garantire standard igienico-sanitari adeguati ad atleti e staff.

Ma il primo cittadino nella sua comunicazione ha fatto riferimento anche al manto erboso, in evidenti cattive condizioni, a cui probabilmente si provvederà con un intervento mirato. Anche questa mattina il personale della Castore non si è fermato, e ciò suggerisce che ormai siamo agli sgoccioli per la presentazione ufficiale della nuova proprietà amaranto, ma conferma anche il cambio di paradigma dell’attività amministrativa che, dopo gli annunci, intende aggredire i problemi.

L'importo complessivo dei lavori ammonta a 23.145,38 euro. L'amministrazione comunale ha deciso di affidare direttamente l'intervento alla Castore SPL S.r.l., la società in house partecipata dall'ente, anche perché trattandosi di un affidamento interno a una società a controllo pubblico, l'iter amministrativo ha saltato i normali tempi di una gara d'appalto sul mercato, velocizzando così l'avvio del cantiere.

Per finanziare l'opera a ridosso della scadenza contrattuale della società, Palazzo San Giorgio ha utilizzato una temporanea rimodulazione dei fondi interni legati all'edilizia pubblica, che verranno poi riallineati con le prossime variazioni di bilancio.