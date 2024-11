Il sindaco Franz Caruso ha scritto al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per ottenere sostegno finanziario per la «riqualificazione dello Stadio San Vito Marulla». In particolare, il primo cittadino, intervenuto in una nota stampa evidenzia: «I problemi dell’importante struttura sportiva cittadina sono sotto gli occhi di tutti da tempo. Per quanto è stato possibile la mia Amministrazione comunale ha cercato di affrontarli nel migliore dei modi. È evidente, però, che lo stadio è ormai vetusto e presenta numerose criticità. Richiede, quindi, un progetto complessivo di ristrutturazione perché non è più possibile procedere a rammenti, rattoppi e ad interventi comunque tampone, che risultano assolutamente non definenti, pur rappresentando una spesa per l’Ente».

Il sindaco aggiunge: «Oggi certamente il problema impellente riguarda la Tribuna B ammalorata nel tempo, a causa di infiltrazioni meteoriche su tutta la superficie, ma è necessario e non più rinviabile un ammodernamento complessivo dell’impianto, che riveste, peraltro, una notevole importanza dal punto di vista sociale, al fine di renderlo efficiente, accogliente ed attrattivo anche sotto l’aspetto prettamente visivo. Un intervento- rimarca- che tenga presente anche l’adeguamento dei locali sottostanti e l’installazione di un impianto fotovoltaico efficiente, indispensabile per le buone pratiche di sostenibilità ambientale che abbiamo avviato in città, oltre che per calmierare i costi energetici. La complessiva riqualificazione, attraverso una sistematica serie di lavori, dunque, è rilevante e comporta la necessità di uno stanziamento finanziario valutato, in via preliminare, in circa 6 milioni di euro».

Caruso sottolinea: «Una spesa che il Comune di Cosenza, stretto dalle morse del dissesto e da un consistente piano di rientro relativo ad un disavanzo ingente per gli anni 2020 e 2021, non può assolutamente sostenere. Ho chiesto, pertanto, l’intervento della Regione Calabria e del governatore Roberto Occhiuto impegnandomi, se il progetto incontra il suo favore e la sua volontà di sostenerlo, a far addivenire agli uffici regionali tutta la documentazione necessaria». «Il destino del nostro Stadio San Vito Marulla – conclude il sindaco Franz Caruso- è legato alla disponibilità della Regione Calabria, dunque, che mi auguro accoglierà la richiesta per come ha già fatto per il Ceravolo di Catanzaro, dimostrando attenzione anche alla città di Cosenza per come merita».