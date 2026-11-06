Si è svolto oggi a Palazzo De Nobili il punto stampa settimanale sull’avanzamento dei lavori di riqualificazione dello stadio “Nicola Ceravolo”. L’aggiornamento a cura del sindaco Nicola Fiorita ha fatto il punto sulle attività svolte dal 2 al 6 novembre 2026 nelle diverse aree dell’impianto, al netto del maltempo che ha caratterizzato la prima parte delle settimana.

Retro Tribuna Est

Nell’area retrostante la Tribuna Est è stato ripristinato il sistema di raccolta delle acque meteoriche, danneggiato dall’alluvione. Sono stati inoltre completati gli impianti, è stato steso il calcestruzzo sugli impianti stessi ed è stato posato lo stabilizzato in vista della successiva asfaltatura.

Retro Tribuna Ovest

Sul lato ovest la pavimentazione asfaltata è stata demolita in modo da consentire comunque lo svolgimento della partita del Catanzaro. Gli scavi di fondazione sono stati eseguiti per tutta la lunghezza dell’area e, una volta prosciugate le acque, sono partite le perforazioni per i pali di fondazione dei tre plinti che sosterranno la nuova copertura. L’obiettivo è garantire l’accessibilità entro il 21 novembre.

Curva Massimo Capraro

Nella Curva sono stati svuotati gli scavi allagati. Si è poi proceduto al tracciamento delle fondazioni, alla verifica delle quote e alla riprofilatura del piano di posa. Il getto del magrone dovrebbe partire tra lunedì 9 e martedì 10 novembre.

Copertura della Tribuna

Martedì è arrivato in cantiere il primo dei tre carichi di travi in acciaio zincato destinate alla nuova copertura, già sistemate nell’area di assemblaggio. Il secondo carico è atteso indicativamente per martedì 10 novembre.

Le dichiarazioni

«Questa è stata una discreta settimana per i lavori al Ceravolo – ha detto il sindaco Nicola Fiorita -. Non è iniziata benissimo perché le piogge di lunedì, e gli effetti delle piogge che hanno impegnato poi tutte le ditte il martedì per ripristinare la situazione, ci avevano un po’ preoccupato. Però poi i lavori sono andati molto spediti per cui si sta intervenendo su tutti i settori. Si è iniziato a intervenire sulla curva ovest finendo la predisposizione che consentirà la posa del magrone credo tra lunedì e martedì. Poi si è iniziato a lavorare molto celermente sulla tribuna ovest realizzando le prime fondamenta, è arrivato il primo carico di materiale per la copertura della tribuna centrale.

Il crono programma della prossima settimana prevede questi lavori importanti sulla curva e prevede che vadano avanti i lavori sulla tribuna ovest, e che si proceda anche ad asfaltare quello che non si è potuto realizzare in questa settimana alla tribuna est. Il primo step sarà il 21 novembre quando il Catanzaro tornerà a giocare al Ceravolo col Palermo, cercheremo di avere la tribuna fruibile nella sua interezza o in larga parte, al momento scoperta, il che significherebbe avere quasi recuperato la capienza dello stadio, anche in considerazione del fatto che presumibilmente i nostri tifosi potranno occupare la curva est».



I dettagli tecnici sono stati illustrati dall’assessore ai Lavori Pubblici Pasquale Squillace: «Il programma della prossima settimana prevede l’arrivo del secondo carico di materiale per la Tribuna Centrale. Dopo questo secondo carico si potrà incominciare a coprire la tribuna. Questo è molto importante: le travi verranno assemblate a terra, come si suol dire, a secco, e saranno varate solo quando saranno complete. Questo è fondamentale per consentire sempre di giocare e utilizzare la tribuna. Infatti, una volta effettuato il varo e il collaudo, si potrà tornare a giocare. Quindi, sicuramente, non verrà montato nulla entro il 21, perché altrimenti si porrebbe il problema del collaudo, a meno di un’ipotesi ottimistica che prevede la possibilità di installare i pilastri, unica struttura che si potrebbe montare. Nella prossima settimana ci aspettiamo il magrone in Curva, la riasfaltatura della Tribuna Est e l’arrivo del secondo carico di materiale per iniziare l’assemblaggio sulla Tribuna Centrale».