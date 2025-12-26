Punti pesanti, carattere e gestione: il lavoro di Papaleo paga. Terzo miglior rendimento esterno e distanza di nove punti dalla vetta tengono viva la speranza di un 2026 ambizioso

Dopo quindici giornate, lo Stilomonasterace ha chiuso il girone d’andata del campionato di Eccellenza al terzo posto, alle spalle di Trebisacce e Praiatortora. Un bilancio più che positivo per la squadra di mister Giuseppe Papaleo, tornata nella massima divisione regionale dopo appena un anno d’assenza.

Con otto vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, i reggini hanno mostrato costanza e solidità, riuscendo a rimanere imbattuti nelle ultime nove gare, un ruolino di marcia che ha permesso di scalare posizioni importanti in classifica. Non solo i risultati casalinghi, ma anche le prestazioni lontano dal terreno amico hanno dato grandi soddisfazioni: la squadra ha collezionato 14 punti fuori casa, subendo una sola sconfitta, piazzandosi al terzo posto nella speciale classifica del rendimento esterno.

Numeri alla mano, lo Stilomonasterace si conferma una squadra equilibrata: 25 reti realizzate – quinto miglior attacco del torneo – e solo 7 subite, miglior difesa del campionato insieme ai primi due della classe. Al rientro in campo, l’11 gennaio, gli uomini di Papaleo ospiteranno il Soriano Fabrizia, pronti a confermare il momento positivo e a continuare la scalata verso la vetta della classifica, ancora distante nove punti.