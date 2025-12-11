La DB Rossoblù scrive una pagina indelebile della propria storia centrando, per la prima volta, l’accesso alla finale di Coppa Italia Dilettanti. Il club del presidente Gencarelli contenderà il trofeo alla Deliese il prossimo 4 gennaio. Un appuntamento prestigioso che la formazione luzzese affronterà con una certezza già acquisita: indipendentemente dal risultato della finale, la DB ha ormai in tasca il pass per la fase nazionale, visto che la Deliese milita in Promozione, categoria inferiore rispetto ai rossoblù.

Il traguardo arriva al termine di una semifinale combattutissima contro l’Altomonte, superato 0-1 all’andata e fermato sul 3-3 nel match di ritorno disputato ieri. Una doppia sfida intensa, nella quale la squadra di Magarò ha mostrato maturità e carattere, pur concedendo qualche ingenuità di troppo.

Al termine della gara, il tecnico luzzese Mario Magarò ha espresso tutta la propria soddisfazione per il passaggio del turno: «L’Altomonte è una squadra da rispettare, il divario tra Eccellenza e Promozione ormai conta poco: il livello è alto in entrambe le categorie».

«Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata e loro – ha aggiunto il tecnico –, come aveva fatto Paola, potevano ribaltare il risultato. Siamo stati un po’ ingenui su alcune disattenzioni, perché la partita l’avevamo in mano, ma l’obiettivo era andare in finale. Per noi è un grande risultato per una squadra neopromossa in Eccellenza».