Il settore dello stadio Granillo rimarrà inaccessibile per un turno. Questi i provvedimenti del Giudice sportivo in relazione a quanto accaduto durante il match contro il Catania

Sanzione della chiusura per una gara del settore dello stadio denominato “curva sud” e ammenda € 5.000,00 società reggina per indebita presenza, sulla panchina aggiuntiva, di persona non identificata ma riconducibile alla società. Ecco cosa ha deciso il Giudice sportivo nel post gara Reggina-Catania. a pagare il conto più salato, come prevedibile, la stessa società punita perché - si legge sul dispositivo - "propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco, in direzione della porta difesa dal portiere della squadra avversaria, numerosi fumogeni e petardi di notevole potenza, che costringevano l'arbitro a sospendere la gara per circa tre minuti; i medesimi sostenitori all'inizio della gara e durante la stessa, esponevano striscioni offensivi e provocatori nei confronti della città di Catania, dei suoi abitanti e tifosi, nonché uno striscione offensivo nei confronti delle forze dell'ordine (sanzione ridotta per la fattiva collaborazione dei dirigenti, r.cc. e proc.fed.) ".