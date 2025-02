Sei squadre si sfideranno a Lamezia venerdì 7 marzo per la prima storica edizione della competizione. In “campo” Cus Cosenza, Reggina, Sambiase, Union Kroton, Vibonese e Vigor Lamezia

Si svolgerà venerdì 7 marzo a partire dalle ore 17 presso il Centro Commerciale “I due Mari” di Lamezia Terme il primo campionato sperimentale di calcio da tavolo, in altri termini lo storico Subbuteo che ha appassionato e continua ad appassionare intere generazioni.

Grazie all’accordo tra Lega Dilettanti e Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo, la disciplina è rientrata tra le attività ufficiali della LND Calcio Virtuale, insieme agli Esport ed al calcio balilla, che consentirà alle società di ampliare la propria base di tesserati.

Saranno Cus Cosenza, Reggina, Sambiase, Union Kroton, Vibonese e Vigor Lamezia a sfidarsi per designare i campioni regionali che parteciperanno alle finali territoriali area sud previste a Napoli il 17/18 Maggio con le squadre di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, dove le quattro migliori si qualificheranno per le finali nazionali previste nel mese di giugno in occasione della LND Games Week 2025 ed in cui troveranno le qualificate dell’area nord.

Così il Presidente Saverio Mirarchi: «Con grande soddisfazione siamo riusciti ad organizzare anche in Calabria il primo campionato sperimentale di Calcio da tavolo, una disciplina che abbiamo voluto fortemente includere tra le attività ludico amatoriale sotto l’egida della Lega Dilettanti. Tutti abbiamo giocato a Subbuteo ed annoverare anche il calcio da tavolo all’interno del nostro mondo mi riporta alle esperienze di gioventù. Spero che negli anni si possa ampliare la partecipazione delle squadre e per ora ringrazio le sei società che rappresenteranno le cinque province calabresi e che hanno aderito all’iniziativa con grande entusiasmo. Ringrazio anche il delegato Paolo Talarico della Federazione Calcio Tavolo per il prezioso supporto organizzativo. Dopo il campionato Esport ed il Subbuteo, il prossimo step vedrà i nostri sforzi concentrarsi sul calcio balilla per chiudere il cerchio con le tre discipline rientranti nel progetto Calcio Virtuale il cui claim “calcio virtuale, emozioni reali” rappresenta al meglio le sensazioni di coloro i quali saranno impegnati in queste attività».