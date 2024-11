Nella categoria di doppio maschile vittoria per la coppia Guebara-Asad. Nella categoria di doppio femminile, invece, successo per il duo Giampà- Fonte

Nello scorso weekend si sono registrate presenze importanti a Catanzaro per un torneo che è giunto alla terza edizione: il Cupra Padel Tour 2023. Nella tappa catanzarese che si è svolta presso lo Sport Village Magna Graecia si sono dati battaglia un elevato numero di padellisti che hanno dato prova di poter competere a buoni livelli sia nel doppio maschile che nel doppio femminile.

Nella categoria di doppio maschile dopo due semifinali di spessore: la prima ha visto confrontarsi le coppie Guebara/Asad vs Espinosa /La Salvia e la seconda Patruno/D’Elia vs Crispino/Marani, la finale è stata vinta da Guebara/Asad che hanno avuto la meglio su Crispino /Marani. I due vincitori hanno dato spettacolo giocando colpi veloci e tagliati.

Nella categoria di doppio femminile si sono distinte le finaliste: le coppie Giampà Martina/Fonte Maria Giovanna e Daniela Piraina/Tiziana Silvestri in una partita carica di emozioni, di scambi prolungati e intensi. Hanno regalato al pubblico presente momenti di spettacolo e buon gioco.

Dopo due set a 4 game hanno avuto la meglio le padelliste catanzaresi Giampà/Fonte dimostrando in campo un buon affiatamento e maggiore esperienza. Nessun rimpianto per la coppia Piraina/Silvestri che considerano questo secondo posto un ottimo risultato dopo aver superato in due set 4/0 4/0 la coppia proveniente da Catanzaro Branchesi/Cimino e al terzo set, un super tiebreak, la coppia Falbo/Ambro proveniente da Crotone.