Adrenalina, velocità e partecipazione hanno caratterizzato la manifestazione disputata sulle strade della frazione nocerese. Già avviata la programmazione della prossima edizione.

Si è conclusa con una grande partecipazione di pubblico la seconda edizione della Gravity Race Car Nocera Campodorato, prova valida per il Campionato nazionale USACLI e per il Campionato interregionale Calabria-Sicilia-Basilicata 2026.

L'evento, ospitato nel popoloso quartiere Campodorato di Nocera Terinese, è stato organizzato dall'associazione Campodorato in Festa con la collaborazione della Asd Speed Down Project, guidata dal presidente Francesco Rotella, responsabile nazionale USACLI della disciplina.

A conquistare il gradino più alto del podio è stato il pilota tiriolese Antonio Francesco Paone, protagonista di una prestazione di assoluto rilievo che gli ha consentito non solo di imporsi nella competizione, ma anche di stabilire il nuovo record del tracciato con il tempo di 3'09"28.

Lungo tutto il percorso non è mancato il sostegno del pubblico, che ha seguito con entusiasmo le discese dei concorrenti. Numerosi gli appassionati e i curiosi che hanno affollato il tracciato, contribuendo a creare un'atmosfera di festa e confermando il crescente interesse verso una disciplina che continua a guadagnare consensi e praticanti.

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione, resa possibile grazie all'impegno dei volontari, delle associazioni coinvolte e di tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al sindaco Saverio Russo, al presidente dell'associazione Cesare Stella e a quanti hanno contribuito alla buona riuscita della giornata.

Archiviata la seconda edizione, lo sguardo è già rivolto al futuro. Sono infatti già iniziati i preparativi per la terza Gravity Race Car Nocera Campodorato, in programma nel 2027, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente una manifestazione che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel panorama delle competizioni gravity del Mezzogiorno.