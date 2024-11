Decisione disposta per motivi di ordine pubblico su input dell'Amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi, d'intesa con il prefetto Tomao e con il caporedattore Rai per la Calabria Luca Ponzi. Sarà visibile nell'intera Regione

La partita d’andata valida per le semifinali play-off di Serie C, Sudtirol-Cosenza, che si disputerà a Bolzano domani, mercoledì 6 giugno, alle ore 20, sarà trasmessa in diretta da Raitre su tutto il territorio regionale. Ne dà notizia il sindaco Mario Occhiuto, precisando: «All’indomani della splendida vittoria della squadra di mister Braglia a San Benedetto del Tronto, l’Amministrazione comunale, attraverso il prezioso intervento del vicesindaco Jole Santelli, si è immediatamente attivata per poter soddisfare le richieste dei tifosi che potranno seguire in tv un match così importante e sentito. Abbiamo ottenuto questo risultato grazie alla disponibilità del caporedattore della testata giornalistica di Rai Calabria, Luca Ponzi, e del prefetto Gianfranco Tomao, ai quali va l’apprezzamento dell’intero popolo rossoblù».