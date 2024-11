Dopo il ritorno al successo contro Castellana, i calabresi perdono malamente in terra laziale. Di Pinto ed i suoi vincono in tre set

Non riesce il bis alla Tonno Callipo. Il digiuno spezzato contro Castellana Grotte si trasforma in un illusione. A Latina i giallorossi vanno al tappeto e di brutto. Lo fanno senza mai pungere in nessun fondamentale e soprattutto in battuta. L’ex Di Pinto ringrazia e mette in tasca l’intera posta in palio in tre set.

I laziali spingono a muro e dalla linea dei nove metri strappando in rimonta il primo parziale e chiudendo senza particolari affanni gli altri due. Le Goff vince il titolo di miglior giocatore del match. Dall’altra parte della rete, Patch va in doppia cifra, ma paga i tanti errori. Percentuali positive invece per il centrale Costa. Uno dei pochissimi, tra i vibonesi, a salvarsi dal naufragio agro-pontino.

Fronckoviak ed i suoi tornano a casa con la 15ª sconfitta sul groppone. Ora break coppa Italia e ripartenza in campionato il prossimo 4 febbraio contro Milano.