I laziali affrontano Ravenna e solo una vittoria potrebbe frenare la corsa play off dei romagnoli. Intanto a Vibo sbarca il terzo incomodo: Latina

Nessuno pensava ad un finale di stagione così. Nessuno avrebbe mai immaginato la Callipo Vibo fuori dai play off a due giornate dal termine della regular season. Eppure, è così. A pesare come un macigno sulle spalle dei giallorossi l’andamento lento nella seconda parte della stagione che ha permesso a Ravenna non solo di recuperare i cinque punti di svantaggio accumulati ma anche di imporre un +3 in classifica che fa paura.

Sora è l’ago della bilancia. Dopo la sconfitta con Sora, la Tonno Callipo non è più padrona del proprio destino, passato, di fatto, nelle mani dei laziali che stasera affronteranno i romagnoli nel turno di campionato più infuocato dell’anno. Sperando in un successo dell’acerrima nemica Vibo Valentia dovrà comunque vincere nettamente contro Latina. L’altro incomodo che Coscione e compagni si sono ritrovati addosso dopo un mese nero.

Questioni di punti di vista. La compagine laziale è tra le squadre più in forma del campionato. Bagnoli ha dato nuova linfa a Fei, Sottile e Maruotti e con l’ex Sisley in panchina è cresciuto anche il talento bulgaro Penchev. Insomma non proprio la squadra migliore da affrontare in un così delicato match. Oppure sì. Dipende dai punti di vista.