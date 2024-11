Stando ad alcuni dei maggiori quotidiani francesi il martello transalpino avrebbe già raggiunto l’accordo con il Poitiers per la prossima stagione. Domenica ultima chance per restare aggrappati al sogno europeo

Tutto come all’andata. Anche il risultato. Ravenna mette in tasca pure gara due dei play off “Challenge Cup” ed ipoteca il passaggio del turno. Alla Bunge basterà un altro successo per chiudere in tre match la serie e volare in semifinale. Come nel primo round la Tonno Callipo ci mette il cuore ma non basta a rimettere la bilancia in equilibrio dopo il ko di Vibo Valentia dello scorso 26 marzo.Tutti tirati i quattro set. Ravenna sfila via nel primo, Vibo pareggia nel secondo. Torres però è in serata di grazia e nel finale degli altri due parziale fa la differenza sotto rete chiudendo gioco e partita. La Callipo torna a casa con un’altra sconfitta sul groppone. Ultima chance di riaprire la serie domenica quando i giallorossi avranno un solo risultato possibile: il successo. Altrimenti sarà vacanza. E nel frattempo qualcuno ha già fatto le valige. Per i maggiori quotidiani francesi, infatti, lo schiacciatore transalpino Batpiste Geiler avrebbe già raggiunto l’accordo con il Poitiers.

Alessio Bompasso