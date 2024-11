Con l'arrivo di Damania Domagala si completa il roster della Tonno Callipo

Il roster della Tonno Callipo è completo. Con l’arrivo dell’opposto polacco Damian Domagala, si chiude il cerchio e si completa la rosa a disposizione di coach Tubertini. Tutto pronto quindi per la prossima stagione. Il diciannovenne, sarà il secondo di Benjamin Patch.

La carriera

Giovane sì, ma con un curriculum importante. Tanti i trofei infatti nella carriera di Domagala conquistati con la nazionale giovanile polacca. L’ultimo, il Mondiale Under 21 in Repubblica Ceca in finale contro Cuba realizzando da secondo posto, 44 punti. Nella stagione 2015, invece è stato protagonista dell’Europeo e Mondiale Under 19, nonché del Festival europeo della gioventù. Nel 2016 è invece arrivata la vittoria al Campionato Europeo Under 20. Dunque un altro acquisto importante per la società giallorossa, giovane ma con esperienza che va a completare un già ricco puzzle.

!banner!

Prima di lui un altro polacco

Domagala, inoltre è il secondo atleta polacco nella storia della Tonno Callipo. Prima di lui, la parentesi di Bartosz Janeczek, schiacciatore classe 1987, alla Tonno Callipo nella primavera del 2015 per disputare i Play-Off Promozione di Serie A2