Per i giallorossi sarà la tredicesima partita disputata negli spareggi. Il bilancio è di due vittorie e undici sconfitte (In basso, tutte le precedenti partite)

Per La Tonno Callipo sarà la quinta volta ai play off, la terza arrivata dopo aver chiuso la regular season all’ottavo posto.

Domenica, la squadra di coach Kantor sarà attesa dalla capolista indiscussa della regular season, Civitanova. Si partirà con Gara 1 dei quarti di finale.

Avversari temuti La compagine marchigiana è una, se non la più temuta delle avversarie. Una vera e propria macchina da guerra. Uno scoglio quasi insormontabile per la Tonno Callipo che scenderà comunque in campo determinata e consapevole di essere tornata nell’olimpo del volley con grande successo.

Quella di domenica, inoltre, per la Tonno Callipo sarà la tredicesima partita disputata nella competizione degli spareggi. Il bilancio dei giallorossi è di due vittorie contro le undici sconfitte.

I precedenti Guardando al passato, La prima risale alla stagione 2004/05. Davanti, proprio Civitanova, allora Macerata.

Nel 2009 fu la volta di Trento.

Nella stagione targata 2011-2012 la Tonno Callipo venne sconfitta nei quarti di finale da Cuneo prima, da Piacenza dopo.

L’ultima volta, invece, risale alla stagione successiva, quella 2012-2013. La Tonno Callipo affrontò Castellana Grotte negli ottavi. Fu fermata ai quarti da Trento, sia in Gara 1 che in Gara 2.

Oggi Ma la Tonno Callipo guarda al futuro. E proprio come la prima volta, ci sarà la formazione marchigiana.

STAGIONE 2004-05 (Quarti di finale)

MARCHE MACERATA – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, GARA 1: 3-1

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA – MARCHE MACERATA, GARA 2: 0-3



STAGIONE 2008-09 (Quarti di finale)

TRENTINO – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, GARA 1: 3-2

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA – TRENTINO, GARA 2: 0-3

TRENTINO – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, GARA 3: 3-2



STAGIONE 2011-12 (Quarti di finale, Girone C)

CUNEO – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, 1° GIORNATA: 3-1

PIACENZA – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, 2° GIORNATA: 3-0



STAGIONE 2012-13 (Ottavi di finale)

CASTELLANA GROTTE – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, GARA 1: 3-2

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA – CASTELLANA GROTTE, GARA 2: 3-0

CASTELLANA GROTTE – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, GARA 3: 1-3

STAGIONE 2012-13 (Quarti di finale)

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA – TRENTINO, GARA 1: 0-3

TRENTINO – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA. GARA 2: 3-0

Maria Chiara Sigillò