Non basta un buon secondo set. Non basta il lavoro di una settimana. I giallorossi si arrendono a Ravenna, cancellando quanto di buono fatto contro Modena

Tutto da rifare. Arriva un altro ko interno per la Tonno Callipo. Al “PalaValentia” si impone Ravenna con un netto 3-0. Per i romagnoli si tratta della quarta vittoria in meno di un anno.

Dentro la partita

Giallorossi in partita solo nel secondo set, match ampiamente dominato da Ravenna, scesa in campo determinata, solida, compatta. Confusa invece la Tonno Callipo, che cancella quanto di buono fatto precedentemente contro Modena. Ravenna parte subito avanti mettendo giù punto su punto, come dimostra il parziale chiuso 12-25.

Il secondo set

Nel secondo set arriva l’importante reazione dei padroni di casa, bravi a rimanere in partita fino all’ultimo. Ma sul 21-22, Ravenna allunga nuovamente conquistando il set 22-25. Poco o nulla da aggiungere nel terzo ed ultimo set. Ravenna sempre avanti chiude set e partita con il punteggio di 12-25.

A commentare l’amaro risultato, il libero calabrese Davide Marra.