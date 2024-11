I giallorossi preparano la sfida contro Perugia che potrebbe regalare il sorpasso su Monza e l’aggancio a Piacenza

Prima il campionato. Poi la coppa. Prima Perugia. Poi Civitanova. Un passo alla volta per continuare a sognare. Con i piedi ben piantati a terra, si intende. La Tonno Callipo Vibo è tornata in palestra. Davanti agli occhi un finale di stagione intenso nell’anno del ritorno in Superlega. Dodici mesi fa la battaglia infinita con Sora. Oggi la possibilità concreta di scrivere altre pagine importanti sul libro di storia di massima serie. Il gruppo di coach Kantor studia da grande e punta dritto su Perugia. Casa della Sir Safety dello “Zar” Ivan Zaytsev e dell’ex Simone Buti. Solo due dei pezzi pregiati di una squadra che sprizza qualità da ogni poro. Una squadra completamente diversa da quella affrontata un girone fa al PalaValentia, quando i giallorossi strapparono un punto in un infinito match chiuso 3-2 per gli umbri. Perugia si leccò le ferite e da qual momento in poi praticamente non sbagliò più un colpo. Viene da cinque vittorie di fila e nell’ultimo mese ha fatto meglio anche della schiacciasassi Civitanova squadra che la Callipo affronterà il 12 gennaio nel quarto di finale di coppa Italia. Ma questa è un’altra storia. Prima c’è Perugia e l’obiettivo sorpasso, ai danni di Monza, in classifica. Poi tutto il resto. Un passo alla volta.

Alessio Bompasso