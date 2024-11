Non bastano la determinazione e la tecnica, Vibo nulla può davanti alla superiorità di Perugia. I giallorossi si arrendono dimostrando però un buon gioco davanti ad una delle formazioni più temibili e quotate

Vibo ci prova ma si arrende alla potenza dello Zar spoletino e dell’armata Perugia. Tonno Callipo battuta al termine di una gara durata quattro interminabili set. I giallorossi hanno dimostrato comunque un buon gioco, all’altezza della categoria contro uno degli avversari più quotati. Occasioni sprecate nel vantaggi hanno concesso il colpaccio meritato al squadra di casa.

Primo parziale giocato sull’equilibrio, la Tonno Callipo trova anche il break ma il clamoroso errore di Barone e le sei palle set sprecate regalano il punto a Perugia. Stesso discorso nel secondo set giocato però punto a punto solo nella prima parte. I giallorossi mettono la freccia conquistando il parziale chiudendo 22-25.





Si prosegue con Perugia all’attacco. Vibo non demorde e lotta portandosi in vantaggio grazie all’ace di Geiler. Ma è solo un’illusione. Perugia riportagli avversari con i piedi per terra chiudendo il set 25-19.

Nell’ultimo parziale, quello decisivo, arriva però la resa. Dopo un brevissimo vantaggio dei giallorossi, Perugia riprende in mano la situazione e chiude set e partita. Per la Tonno Callipo rimane certamente il rammarico per aver sprecato le occasioni di chiudere prima il match ma comunque l’orgoglio di aver lottato fino in fondo.

Maria Chiara Sigillò