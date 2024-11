I giallorossi di coach Kantor mettono a segno una roboante vittoria in tre set che regala la seconda affermazione consecutiva da tre punti e rilancia ancora di più Vibo Valentia in classifica

Non c’è partita al PalaValentia nel turno infrasettimanale della quarta di ritorno che ha messo di fronte, questa sera, la Tonno Callipo Calabria e il vice-fanalino di coda Revivre Milano. I giallorossi di coach Kantor mettono a segno una roboante vittoria in tre set che regala la seconda affermazione consecutiva da tre punti e rilancia ancora di più Vibo Valentia in classifica, dove occupa saldamente l’ottavo posto ad una buona manciata di punti dalle inseguitrici. Prestazione con poche sbavature quella di Coscione e compagni, nella quale si ripropone il buon momento di forma dello schiacciatore brasiliano Barreto Silva “Kadu” (Mvp del match) e quella del connazionale Deivid Costa al centro, supportati dalle “certezze” Coscione, Marra e Barone che si confermano senatori del sestetto.

Milano dell’ex coach di Vibo Monti scende in campo con Sbertoli in regia e Starovic opposto, Galassi e De Togni al centro, Hoag e Skrimov in banda, Cortina libero. Kantor replica con Coscione-Michalovic sulla diagonale palleggiatore opposto, Costa e Barone al centro, Barreto Silva e Geiler in posto 4, Marra libero.

La partenza a spron battuto degli ospiti - trascinati dal turno in battuta di Starovic - nel primo set non spaventa i giallorossi che, con pazienza e costanza, costruiscono le condizioni per il recupero, agguantando il pareggio sul 15-15 grazie alla palla persa in difesa da Milano. Da lì in poi si va avanti punto a punto, con i lombardi mai in vantaggio per più di una lunghezza, puntualmente recuperati e infine sorpassati dal primo tempo di Costa del 21-20. È ancora il gigante brasiliano a firmare il break vibonese ed è sempre lui, cercato da Coscione, a mettere a segno il personale tris che porta la Tonno Callipo sul 23-20. Milano riapre i giochi con il mani fuori che vale il pareggio, ma la svolta finale arriva con l’errore in battuta degli ospiti (saranno ben 20 a fine match) e l’attacco vincente di Kadu (25-23).

Nel secondo set sale la prestazione dei vibonesi che orchestrano con ancora più attenzione in fase difensiva e mantengono agevolmente il pallino del gioco. Il buon turno in battuta di Michalovic trascina la Tonno Callipo sul 17-12. Milano tenta il recupero ma è Vibo ad andare al set point con Kadu (24-19). Il muro di Michalovic chiude i giochi e mette in cassaforte anche il secondo parziale.

L’ace di Kadu apre le danze nel terzo set (5-2). Barone a muro tiene a distanza gli ospiti sul 7-3 e Michalovic picchia duro dai nove metri firmando l’ace del 13-10. Kadu dà spettacolo in attacco e realizza in pipe il punto del 18-14. È sempre il brasiliano a mettere a segno il punto del 20-17 prima del break ospite che riporta Milano a -2 sul 21-19. Geiler rimette in chiaro gli equilibri con il punto del 23-20. L’attacco di Michalovic, non trattenuto dalla difesa meneghina, vale il match-point (24-21). A chiudere è il primo tempo di Costa.

Il tabellino della gara:

Tonno Callipo Vibo 3

Revivre Milano 0

(25-23, 25-19, 25-22)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 6, Coscione 1, Marra (L), Geiler 11, Izzo, Michalovic 11, Barreto Silva 13, Barone 7. Non entrati: Corrado, Alves Soares, Maccarone, Diamantini,Torchia, Rejlek. Allenatore: Kantor.

REVIVRE MILANO: Cortina (L), Hoag 16, Sbertoli 2, Tondo 1, Skrimov 1, Rudi (L2), De Togni 3, Galassi 4, Starovic 11, Marretta 6. Non entrati: Galaverna, Nielsen, Boninfante. Allenatore: Monti.

ARBITRI: Gianfranco Piperata e Omero Satanassi

NOTE: Durata set: 26’, 27’, 28’, tot.: 81’. Spettatori 1000, incasso 3600.

Classifica 4a giornata ritorno: Cucine Lube Civitanova 44, Diatec Trentino 41, Sir Safety Conad Perugia 40, Azimut Modena 38, Calzedonia Verona 31, LPR Piacenza 27, Gi Group Monza 25, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 24, Bunge Ravenna 19, Exprivia Molfetta 15, Top Volley Latina 14, Kioene Padova 14, Revivre Milano 13, Biosì Indexa Sora 12.