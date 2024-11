I giallorossi affrontano la “bestia nera” Sora che solo una settimana fa ha imposto l’undicesima sconfitta in quindici sfide totali

La lunga caccia all’Europa è iniziata. Con la chiusura della regular season in Superlega comincia un altro campionato. C’è chi punta allo scudetto e alle competizioni maggiori e chi, come la Tonno Callipo Calabria prova ad azzerare tutto puntando ad una qualificazione in Challege Cup che raddrizzerebbe una stagione disastrosa per numeri e record negativi.

Modalità di gioco

Si parte dagli ottavi di finale: turno a cui partecipano le ultime quattro classificate della regular season: Latina, Castellana, Vibo Valentia e Sora. La serie si gioca al meglio delle due vittorie su tre partite. Gara 1 ed eventuale gara 3 si disputano in casa delle squadre con migliore classifica. Dettaglio che riguarda da vicino i gialorossi di Fronckowiak che domenica ospiteranno Sora nella prima sfida che mette in palio il passaggio del turno.

Un posto in Europa

I quarti di finale prevedono il Golden Set più una Finale secca a cui parteciperanno le squadre uscite dai Quarti di finale scudetto, le due vincenti gli ottavi, e di diritto, data la loro classifica finale, Monza e Padova. Un percorso lungo e tortuoso quindi in cui il minimo sbaglio spedirà in vacanza anticipata la squadra che lo commetterà.

Bestia nera

A Vibo si gioca il remake dell’ultima gara di Regular Season, ma a campo invertito. È la sedicesima sfida tra le due squadre. Finora i sorani hanno avuto la meglio 11 volte su 15 sfide e quest’anno hanno sempre vinto. Uno stimolo in più per Coscione e compagni pronti a rialzare la testa.