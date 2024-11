Al PalaValentia i giallorossi ritrovano la vittoria battendo Sora 3-1.La Tonno Callipo ci crede. Ma domenica prossima ci sarà Gara 2

La Tonno Callipo ritrova la vittoria e fa sua Gara 1 dei play off challenge cup battendo Sora per 3-1. E' il primo tassello ma il più importante soprattutto per affrontare Gara 2 in trasferta.

Dentro la partita

Partita perfetta, giocata con determinazione e cattiveria. Sofferta. Sora prova a riaprire i giochi, conquistando il secondo set. Ma Vibo non demorde e riprende il controllo della situazione conquistando la vittoria davanti in PalaValentia in festa.

Le voci dei protagonisti

Trai protagonisti assoluti, Jacopo Massari, Mvp del match con 17 punti realizzati: “Vogliamo arrivare fino alla fine ma non dobbiamo avere fretta”. Soddisfazione anche per il capitano, Coscione: “Abbiamo ritrovato una vittoria che mancava da tanto. Ma sono paly off, non è ancora finita. Dobbiamo già pensare alla prossima gara, domenica prossima, in casa loro. Lì dove siamo crollati l'ultima di regular season”