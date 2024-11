Il neo tecnico della Tonno Callipo Calabria ha voluto subito incontrare il secondo, Antonio Valentini. Riunione tecnica e domani primo allenamento con la squadra

Jeans, piumino 100 grammi nero e scarpe da tennis. Zainetto sulle spalle. Sorriso da brasiliano e via, dentro il PalaValentia. Almeno fino a giugno la sua casa. Si presenta così Marcelo Fronckowiak, il nuovo allenatore della Tonno Callipo Calabria. È sbarcato in Calabria nel pomeriggio di oggi e subito ha raggiunto il palazzetto dello sport vibonese. Lì dove ha incontrato la dirigenza giallorossa ma anche Antonio Valentini. L’uomo che ha fatto da “traghettatore”, strappando anche un punto contro Monza, dopo l’addio a Lorenzo Tubertini. «Sono contento di essere qui – ha raccontato il nuovo coach giallorosso in un italiano perfetto – in una società importante fatta da uomini capaci. A me e a noi – ha continuato – toccherà fare di più. Abbiamo - ha chiosato Fronckoviak - tanto lavoro da fare. Non resta che metterci subito all’opera». Domani primo allenamento. Seduta pesi al mattino e tecnica al pomeriggio.

Una lunga carriera da giocatore e da allenatore

Fronckowiak ha vinto il campionato della SuperLiga brasiliana nella stagione 2001-02 con il Team Ulbra e, più recentemente, nella stagione 2012-13 a guida del Rio de Janeiro RJX. In quella squadra, il neo tecnico della Tonno Callipo ha avuto il privilegio di allenare campioni del calibro di Bruninho, Lucas Saatkamp, Dante Amaral, Mario Jr, e il nostro ex schiacciatore Thiago Alves. Ottime stagioni con il Vivo Minas (4° posto nel 2010, 3° posto nel 2011), club nel quale ha avuto modo di allenare anche il centrale giallorosso Deivid Junior Costa. Per Fronckowiak anche esperienze in Europa dove dal 2004 al 2009 ha allenato il Tourcoing e il Lille, e in Russia dove è stato allenatore della Dinamo Krasnodar (5° posto nella stagione 2013-14 nel campionato russo). Nel 2015-16 altra stagione in Superliga con il Volei Canoas dove ha portato la squadra ai playoff. Nel 2017 importante esperienza con la nazionale brasiliana per il nuovo allenatore della Tonno Callipo, vice allenatore della squadra campione olimpica in carica. Nel ruolo di assistant-coach di Dal Zotto, Fronckowiak ha disputato, tra le altre, la World League e la Grand Champions Cup.