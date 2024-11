E’ già tempo di campionato per la Tonno Callipo. La sfida contro i meneghini aprirà la 7ª giornata di campionato

Secondo anticipo della 7ª giornata di andata in SuperLega. Domani alle 20.45, il PalaYamamay di Busto Arsizio ospita il confronto tra Revivre Milano e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Ben 1200 chilometri di distanza tra le due società sportive, ma la stessa passione per la pallavolo. Match in diretta su Rai Sport + HD.

Revivre Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Terzo confronto tra le due formazioni. I precedenti hanno dato ragione al Club calabrese, ma il collettivo meneghino, seppur decimato dalle assenze, con Fanuli e Sbertoli fuori dai giochi, vuole ben figurare davanti alle mura amiche. La via migliore per reagire allo stop maturato nel turno precedente a Piacenza e abbandonare il terzultimo posto a 5 punti. Intanto, proseguono a pieno ritmo i progetti con le scolaresche. Gli ospiti, sesti in classifica a 8 punti in coabitazione con Latina, si presentano in Lombardia a caccia del quarto successo consecutivo dopo le due affermazioni esterne centrate per 3-1 in Brianza con Monza, per 3-2 in rimonta a Bari con la BCC Castellana Grotte e dopo il successo interno al tie break con la Taiwan Excellence Latina. Quello calabrese è il team che ha realizzato più punti nelle prime 6 giornate (400). Lo schiacciatore Antonov nell’ultimo match ha stabilito il suo record personale di realizzazioni in una gara nella massima serie con 23 punti.