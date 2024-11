Le due atlete cosentine di San Giovanni in Fiore, guidate dai tecnici Zeno Mancina e Jessica Talarico, e il giovane lametino dello Young Club Catanzaro saranno impegnati da domani in Albania per la conquista del titolo continentale

Mancano poche ore a uno degli appuntamenti più importanti del 2024 per il Taekwondo calabrese, e in particolare per le atlete della Taekwondo in Fiore, Ilaria Nicoletti e Lorena Loria, e il giovane lametino Paolo Talarico. Le due atlete di San Giovanni in Fiore, guidate dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talerico, e Paolo Talarico dello Young Club Catanzaro combatteranno con il Team Italia agli Europei Cadetti 2024 che si svolgeranno da domani a sabato a Tirana in Albania e rappresenteranno la Calabria nell’appuntamento continentale di categoria.

Un 2024 straordinario per il movimento del Taewondo calabrese che durante le Olimpiadi di Parigi ha vinto il bronzo olimpico con Simone Alessio categoria -80 chilogrammi. Un anno da incorniciare anche per le giovanissime Nicoletti e Loria che nel febbraio scorso hanno conquistato al Pala Gianni Asti di Torino rispettivamente il titolo italiano Cadetti -33 kg e il secondo posto nella categoria -47 kg, perdendo in finale contro Ginevra Lisi.

L’appuntamento è per domattina con la vice campionessa italiana Lorena Loria, che sarà impegnata nella categoria -47 kg, mentre la campionessa italiana Ilaria Nicoletti combatterà venerdì nella categoria -33 kg. Nella categoria -61 kg per Paolo Talarico, seguito dai tecnici Giampiero Maidano e MAssimo Morica, è previsto per il pomeriggio di venerdì. Un anno di sacrificio in palio per due giovani atlete che anche in Albania venderanno “cara la pelle” alla ricerca di un sogno: una medaglia europea da conquistare!