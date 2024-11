FOTO | Il team di San Giovanni in Fiore, guidato dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico, si aggiudica il terzo posto di società. Spettacolo puro in finale con il derby florense con la compagna di squadra Sofia Mazza

Il taekwondo calabrese conquista un traguardo storico ai Campionati Nazionali Cadetti di Torino. Ilaria Nicoletti, 12 anni, atleta della Taekwondo in Fiore, si conferma campionessa d'Italia al Pala Gianni Asti di Torino nella categoria -33 Kg.

La campionessa d'Italia uscente ha battuto in una finale spettacolare, tutta florense, la compagna di squadra Sofia Mazza. Nella categoria -47 Kg medaglia d'argento per Lorena Loria che si arrende solo in finale contro Ginevra Lisi.

Medaglia di bronzo per Maurizio Falcone nella categoria -65 Kg a completare una due giorni storica per il movimento regionale con la Taekwondo in Fiore, guidata dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico, che con quattro medaglie conquista il terzo posto nel campionato di società. Ottime prestazioni anche per Sara Candalice e Carmine Spadafora.