La rassegna continentale si chiude con un bilancio straordinario per la delegazione italiana. Oltre 1.500 presenze tra atleti, tecnici, maestri e accompagnatori hanno portato sport e turismo nella Sibaritide

L'Italia del Taekwondo ITF Union domina gli Europei disputati al PalaBrillia di Corigliano-Rossano, chiudendo la competizione con un ricco medagliere e una serie di prestazioni di rilievo nelle prove di Tul e combattimento, individuali e a squadre. Dopo dieci anni di attesa, il grande Taekwondo continentale è tornato in Calabria con gli ITF Union European Championships, evento patrocinato dal Comune di Corigliano-Rossano, guidato dal sindaco Flavio Stasi, e organizzato dal vicepresidente della ITF Union Italia Claudio Fiorentino, con il supporto del presidente nazionale Gran Master Tarcisio Martella e in collaborazione con l'assessore allo Sport Costantino Argentino.

Alla manifestazione hanno partecipato 16 nazioni, tra cui Italia, Galles, Scozia, Inghilterra e Spagna, oltre a delegazioni provenienti da Messico e Paraguay. Sono stati oltre 600 gli atleti impegnati nelle gare, mentre le presenze complessive, considerando tecnici, maestri e accompagnatori, hanno superato quota 1.500. Un afflusso che ha interessato anche le strutture ricettive del territorio, con una ricaduta sul comparto turistico della Sibaritide.

Tra gli azzurri si è messa particolarmente in evidenza Laura Martella, protagonista di quattro piazzamenti: primo posto nel combattimento singolo, primo nel Tul singolo e nel Tul a squadre ITF, oltre al secondo posto nel Tul a squadre Open. ,Importante anche il rendimento di Alessandra De Giorgi, campionessa europea nel Tul ITF Union, con tre medaglie d'argento nel Tul singolo, nel combattimento e nel Tul Open. Due primi posti sono arrivati per Matilde Napoli, vincitrice nel Tul ITF Union e seconda nel combattimento e nel Tul Open. Per lei anche il terzo posto nel Tul singolo.

Nel settore femminile, Federica Francioso ha conquistato il primo posto nel Tul ITF, aggiungendo l'argento nel Tul Open. Isabella Mongelli ha invece ottenuto il terzo posto nel combattimento, nella specialità sparring. Buoni risultati anche tra gli uomini. Salvatore Vergallo ha conquistato due medaglie d'argento, nel combattimento singolo e nel combattimento Open, oltre al terzo posto nel combattimento ITF. Massimo Quarta ha chiuso al secondo posto nel combattimento Open e ha ottenuto due bronzi nel combattimento singolo e nel combattimento ITF.

Il bilancio della spedizione azzurra ha così confermato il valore degli atleti italiani nella rassegna continentale, mentre Corigliano-Rossano ha ospitato per tre giornate un appuntamento internazionale capace di richiamare centinaia di atleti e accompagnatori e di legare sport, promozione del territorio e turismo.