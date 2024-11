Ancora una soddisfazione per Simone Alessio e più in generale per lo sport calabrese. Il taekwondoka catanzarese, di Sellia Marina, è infatti in cima al ranking Mondiale e olimpico di Taekwondo.

La conferma della supremazia dell’Azzurro, campione mondiale ed europeo dei -80kg, è arrivata direttamente dalle classifiche definitive di riferimento. Vito Dell’Aquila, invece, è secondo nella sua Graduatoria Iridata dei 54 kg. Entrambi gli atleti si sono qualificati per Parigi 2024. Dell’Aquila è campione olimpico in carica.

Attestati che - sottolinea la Fita - certificano la continua crescita del taekwondo azzurro a livello mondiale, dopo una lunga serie di successi degli ultimi mesi, che hanno portato la nazionale di Claudio Nolano ad essere considerata tra le più competitive a livello mondiale.