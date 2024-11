Il 23enne Simone Alessio ha vinto la finale della categoria -80 kg dei Mondiali di taekwondo a Baku. L’azzurro di Sellia Marina nella sfida per l'oro ha battuto l'americano Carl Alan Nickolas.

«La vittoria della medaglia d'oro ai Mondiali è una felicità diversa, l'avevo già provata quando ero più giovane, avevo solo 19 anni, adesso sono più maturo con tanta esperienza alle spalle. L'ultimo periodo per me è non è stato semplice ma questo è stata una motivazione per prendermi questa rivincita». Così un emozionato Simone Alessio, dopo aver ricevuto la medaglia d'oro.

Felice anche il presidente della federazione italiana, Angelo Cito. «Simone ha ottenuto un risultato eccezionale - dice -. Con questo secondo mondiale vinto si colloca tra gli atleti top a livello internazionale. Una vittoria che è di buon auspicio per il discorso olimpico. Ha fatto una gara strepitosa gestendo molto bene la gara segno di una grande maturità dell'atleta. Ora testa al Roma Grand Prix».