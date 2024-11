Simone Alessio continua a mietere successi internazionali. Dopo la vittoria al Grand Prix Final di Manchester, l'atleta di Sellia Marina sale sul gradino più alto del podio anche agli Austrian Open Taekwondo G1 nella categoria -80 Kg. Una vittoria da incorniciare per il taekwondoka calabrese nella stagione che porterà alle Olimpiadi di Parigi. Pass già conquistato da mesi, come anche per Vito Dell'Aquila che conquista l'oro nella categoria -63 kg.

Una pioggia di medaglie dall'appuntamento in terra austriaca per il team azzurro che oltre ai due ori di Alessio e Dell'Aquila conquista altri quattro ori e cinque bronzi nelle categorie senior, junior e cadetti. «L'Austrian Open 2024 è stato una testimonianza dell'alto livello dei praticanti italiani di Taekwondo. I risultati - spiega la federazione - sono la prova del duro lavoro e dell'impegno delle squadre in campo, con prestazioni notevoli in varie categorie».

Tutte le medaglie azzurre:

Senior

ORO M-63 kg: Vito Dell’Aquila – ITALIA

ORO M-80 kg: Simone Alessio – ITALIA

BRONZO F-46 kg: Elisan Bertagnin – Hwarang Sporting Club

BRONZO F-57 kg: Giada Al Halwani – ITALIA

BRONZO F-67 kg: Natalia D’Angelo – ITALIA

BRONZO M-54 kg: Andrea Conti – Fiamme Rosse

BRONZO M-74: Oleksandr Chumachenko (Ucraino che si allena al centro di Preparazione Olimpica grazie al progetto di solidarietà della FITA)

Junior

BRONZO M+78 kg: Matteo De Angelis – Hwarang Sporting Club

Cadetti

ORO F-44 kg: Elena Fazio – Tiger’s Den Barcellona PG

ORO F-55 kg: Clio Sottile – Tiger’s Den Barcellona PG

ORO M-37 kg: Angelo Pisanu – TKD Terranova Olbia