La tredicenne atleta cosentina di San Giovanni in Fiore, guidata dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico della Taekwondo in Fiore, dopo un percorso netto, ha perso in finale contro la greca Tsouprou

La calabrese Ilaria Nicoletti della Taekwondo in Fiore conquista la medaglia d’argento ai Campionati Europei Cadetti in corso a Tirana in Albania. La giovanissima atleta di San Giovanni in Fiore, guidata dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico è stata battuta nella finale -33 kg dalla rivale greca I. Tsouprou 2-0 (R1 7-10, R2 21-23).

Un percorso netto fino alla finale per il 1° e 2° posto per l’atleta florense che ha sconfitto nei sedicesimi contro la russa Dinara Sheripova 2-0 (R1 18-17 / R2 6-2), negli ottavi la polacca Marija Nesterovic 2-0 (R1 5-4 / R2 14-14), nei quarti la serba Nadja Babic 2-0 e in semifinale la francese Brunet 2-0.

Tredici anni, studentessa di terza media all’Istituto Comprensivo Alighieri-Bandiera di San Giovanni in Fiore, sin da piccola inizia a frequentare il Palazzetto dello Sport sotto l’occhio vigile dei tecnici florensi. Una passione che l’ha portata ha conquistare ben due titoli italiani cadetti nel 2023 e nel 2024. Agli Europei dell’anno scorso la sua corsa si era fermata ai quarti di finale.