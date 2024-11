L'atleta sangiovannese in forza alla società Taekwondo in Fiore, già oro ai Campionati Nazionali Cadetti e argento alla Coppa Italia, ha perso in finale ma continua nella sua crescita esponenziale

Ancora un piazzamento importante per la giovanissima Ilaria Nicoletti, 12 anni, atleta dell'Asd Taekwondo in Fiore, che ha conquistato il secondo posto e la medaglia d'argento ai Serbia Open 2023 G1/E1 Championship a Belgrado nella Categoria Cadetti 144 centimetri. Un campionato a punteggio ranking mondiale (valido per la qualificazione olimpica).

Un secondo posto che vale tanto per Ilaria Nicoletti, che ha combattuto e perso in finale contro l'atleta spagnola Lorente Martinez Nayla che aveva dalla sua un peso superiore di 10 chilogrammi.

Un risultato importante per l'atleta guidata da Zeno Mancina e Jessica Talarico, che ha conquistato un oro ai Campionati Italiani Cadetti a Bari, un argento alla Coppa Italia (The Olimpyc Dream Cup) e la convocazione in nazionale con i Mondiali di Sarajevo, uscendo ai quarti contro la coreana Lee Geunmi diventata campionessa del mondo.

Altre medaglie sono arrivate per la Calabria nella stessa categoria con il bronzo per Giuseppe Grenci (Categoria Cadetti - 156 cm) del Taekwondo Leuzzi e nella categoria Junior con Francesco Carlone -45 kg della Hornets Taekwondo e Alessandro Perri -73 kg della Fitlab.

Buona prova anche per gli altri atleti della Taekwondo in Fiore che hanno ottenuto ottimi piazzamenti con Biagio Cariati -59kg nella categoria Junior, Davide Cardamone -172 cm, Carmine Spadafora -168 cm, Lorena Loria -160 cm nella categoria Cadetti.