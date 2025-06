Lorena Loria è medaglia di argento al “E3 Ǫualifier for ETU Grand Prix 2 - 2025” in corso a Vrsac in Serbia. La giovanissima atleta di Caccuri della Taekwondo in Fiore perde in finale contro la serba Nina Dzun (1-2).

Ennesimo risultato straordinario per il Team di San Giovanni in Fiore, guidato dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico, dopo la conquista del titolo italiano di Ilaria Nicoletti a Roma. La “ragazzina terribile” di San Giovanni in Fiore si è fermata ai quarti di finale, perdendo contro l’albanese Marija Nestorovic.