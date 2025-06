L’attesa è finita! A Vrsac in Serbia sono iniziati i primi turni del tabellone dell’appuntamento internazionale nella terra dell’ex Jugoslavia con i giovani migliori d’Europa. Saranno in cinque gli atleti calabresi che combatteranno oggi e domani per un “posto al sole”.

Attesi risultati importanti dalla campionessa italiana cadetti Ilaria Nicoletti (Cadetti, -37 Kg) e Lorena Loria (Junior, -49 Kg) della Taekwondo in Fiore, guidati dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico. Durante il weekend combatteranno anche Francesco Carlone (Junior, -51 Kg) della Hornets Catanzaro, Roberto Tornello (Junior, -63 kg) e Alessandro Perri (Junior, -78 kg) entrambi della Fitlab Catanzaro.