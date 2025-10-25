Lorenzo Musetti non riesce nell’impresa di battere Alexander Zverev e vede sfumare il sogno di una finale tutta italiana con Jannik Sinner. Nulla da fare per il tennista italiano, numero otto della classifica Atp, che esce sconfitto dalla sfida contro il rivale tedesco in due set (6-4,7-5) in un’ora e 32 minuti.

A sfidare Sinner per il titolo dell’Atp500 di Vienna sarà dunque il tennista tedesco, numero tre al mondo, che proverà a fermare la corsa dell’azzurro. Sarà l’ottava sfida tra i due con il tedesco avanti nel bilancio degli scontri (4-3), ma il campione italiano ha vinto i due precedenti più recenti, tra cui la finale degli Australian Open di quest'anno.